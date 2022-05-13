Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olan isimlerden Metin Öztürk dün Divan Kuruluna başvuru evraklarını teslim etti. Öztürk, üçüncü bir adayın çıkması durumunda sandıkta gereken dersi alacağını belirterek süreçle ilgili “Hukuken yeni bir aday çıkabilir. Ama Galatasaray Lisesinden çıkan değerler silsilesinin kaya gibi durduğu yerde kapı arkası işler şık karşılanmaz. Sandıkta gereken dersi alır. İki aday dışında çıkacak kişi Galatasaray içinde kendini bitirmiş olur” ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Başkan seçilmeleri durumunda sezona yetişmek için önlerinde sadece 15 günlük zaman olacağını dile getiren Metin Öztürk “Mazbatayı 15 Haziran'da aldığımızı düşünün. 30 Haziran’a 15 gün var. Transferlerin tamamlanması, hocanın yolu ayırmayı düşündükleri varsa onları göndermek, kampın planlanması… Geriye çok az bir süre kalıyor. Şu anda biz ve büyük ihtimalle diğer başkan adayı (Eşref Hamamcıoğlu) da seçilmiş gibi transfer çalışmalarıyla ilgili mutlaka ekiplerini harekete geçirecektir’’ dedi.

BELİRSİZLİK SEBEBİYLE...

Burak Elmas’ın danışman olarak futbolun başına getirmek istediği Luis Campos bir açıklama yayımlayarak bu görevi kabul etmeyeceğini açıkladı. Campos ‘’Burak Elmas’ın sunduğu teklifi hevesle kabul ettim. Maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik neticesinde sözleşme imzalamayacağım” ifadelerini kullandı.

BERKAN KUTLU: BU SENE ÇOK ACI ÇEKTİK

Sezon başı Galatasaray kadrosuna katılan Berkan Kutlu, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha çok kötü bir sezon yaşadıklarını söyleyip ‘’Konuşmamamın sebebi kötü gitmemiz. Galatasaray'a çok bağlıyım. Küçükken kaybettiği zaman ağlardım. Bu sezon çok acı çektik. Küçükken Galatasaray senede 3-4 maç kaybederdi. Şu an ne kadar kaybettiğimizi bilmiyorum. O kadar kötü bir sezon geçiriyoruz’’ dedi.

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