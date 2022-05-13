Türkiye Gazetesi

Sözleşmesi feshedildiği için siyah beyazlı kulüpten 17 milyon 130 bin lira tazminat almaya hak kazanan Abdullah Avcı konusuna değinen Çebi “Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın gidişiyle zarar etmiş midir, matematiksel olarak hayır. Kâr etmiş midir, evet. Beşiktaş, enerjisinin bittiğini iddia eden bir hoca yerine, gelip burayı uçuran üç kupa getiren bir hocayla çalışma imkânı bulmuştur” diye konuştu.

HOCA'YA SORSUNLAR...

Çebi devamında “Bizim bu konuda hatalı olduğumuzu söylemeye çalışanlar var, Ben kendimi hatalı görmüyorum. Cesurca alınmış başarılı bir karar. İyi ki yapmışım, bir daha olsa bir daha yaparım. Hoca’ya ödenecek bu tazminatın üstüne kazanılmış milyonlarca lira para var. Hoca’nın tazminatının 20 katı yapıyor. Beni bu konuda kimsenin sorgulamasını doğru bulmuyorum. Sorgulayacaklarsa, 'Ben kıymetli bir hocayım' diyen Sayın Avcı Hoca’mıza bunu soracaklar. Bu parayı hakkı mı görüyor. Bu parayı almaktan dolayı kendini huzurlu hissedebiliyor mu? Cevabını ben de duymak istiyorum” dedi.

O DEVİRLER BİTTİ

Yeni sezona yönelik transfer politikaları hakkında da bilgi veren Ahmet Nur Çebi “Bir evvelki şampiyon olduğumuz sene 'Beşiktaş başarısız olur' diye ümitsiz bir spor kamuoyu vardı. Bu sezon başlarken de tam tersiydi, 'Açık ara fark yapar' deniyordu. Pjaniclere, Batshuayilere, Ghezzallara, Rosierlere baktığınız zaman açık ara fark yapması gereken takım maalesef başarısız oldu. Önümüzdeki sene böyle bir kadronun yapılanmasına gerek olduğunu düşünmüyorum” dedi.

KURTULUŞ GENÇLERDE

Bu sezonu “şanssızlık” olarak değerlendiren Çebi, “Sezona başlarken hocamızın (Sergen Yalçın) istediği transferler yapıldı. Fakat talihsizlik oldu, pandeminin yorgunluğu, sakatlıklar, şanssızlıklar. Bütün bunlar üst üste geldiği zaman yelkeniniz rüzgârla dolmuyor ve maalesef yol alamıyorsunuz” dedi. Önceliklerinin mali disiplini sağlamak olduğunu vurgulayan Beşiktaş Başkanı, kadro yapılanması konusunda da kurtuluşun altyapıdaki genç oyuncular olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ'A RET ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına ilişkin kural hatası başvurusunu reddetti. Başvuruda yanlış yerden serbest vuruş kullanılması sebebiyle yapılan hatanın skoru etkilediği iddiasının tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek itirazın reddedildiği belirtildi.

TALISCA YOK AMA SORLOTH OLABİLİR

Gündemdeki isimler Alexander Sörloth ve Anderson Talisca konusuna değinen Ahmet Nur Çebi “Talisca gündemimizde değil ve olmayacak da. Talisca, Beşiktaş'ta görevini yaptı, başka dünyalarda dolaşıyor. Sörloth'un kulübüyle olan ilişkisinin bitmesi gerekiyor. Bittikten sonra görüşmek isteriz. Şu anda kendisiyle bir görüşmemiz yok” diye konuştu.

Beşiktaş’ın patronu, Rıdvan Yılmaz için şu anda gelen teklifin ise şu an için tatmin edici olmadığını söyledi.

ŞEBEK İFADESİNE YORUMU

Taraftarla arasında geçen ve F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un da dillendirildiği diyaloga değinen Ahmet Nur Çebi “Birkaç kişi bizi provoke etmeye çalıştı. Ben hiçbir zaman için aile terbiyem gereği ve Beşiktaş'ın duruşu gereği etik olmayan bir şekilde bir başka takımın ne başkanına ne de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanına böyle bir ifade kullanmam. Ben daha önce de söylediğim gibi yapmam gerekeni gidip gerekli mercilere anlatarak problem çözmeye çalışırım. Gösteriş olsun diye ben şov yapmam” ifadesini kullandı.

HAKEMLERLE İLGİLİ GEREKENİ YAPTIM

8 Mart’ta hakemlerle ilgili alınan karardan vazgeçilmesinin doğru olmadığını belirten ve “Eskilerin gidip gençlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün hakkının savunulmadığı yönündeki düşüncelere katılmadığını da belirterek “Hakemlerle ilgili ben gerekeni yaptım. Federasyona gittim, geldim; merci orası. Biz sürekli kameralara konuşarak değil etik anlamda ve doğru bir şekilde çözmeye çalıştık. Çünkü sürekli konuşarak çözüme ulaşılmadığını gördük” dedi.

PFDK'den Beşiktaş'a şok: 407 bin lira para cezası verildi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 407 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

Beşiktaş yönetimine 'genç isimler' eleştirisi: Neyi bekliyoruz? Beşiktaş yönetimi, Avrupa'dan talipleri olduğu bilinen genç yıldızları ile yeni mukavele imzalamaması konusunda eleştiriliyor. Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Serdar Saatci ve Emirhan İlkhan ile masaya oturulmazsa, bu isimler 2023 sonunda bedavaya gidecekler.