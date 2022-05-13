Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe'nin yükselen değerlerinden olan Kim Min-Jae yol ayrımında. Tarihler 16 Ağustos 2021’i gösterdiğinde 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında BJ Guoan’dan alınan genç stoper sarı lacivertli forma altında değerine değer kattı. İlk geldiğinde güncel piyasa değeri 2 milyon avro olan geçen sezon bunu 6,5 milyon avroya çıkaran 25 yaşındaki savunma sigortasının şu anki piyasa değeri 11 milyon avroya kadar çıktı. Ki 2025’e kadar mukavelesi bulunan Kim’in mukavelesinde yazan rakam ise 23 milyon avro. Peki bunu veren kulüp var mı?

'KALICI' DEĞERLEDEN

Geçen sezondan bu yana Avrupa kulüplerinin radarına giren sarı lacivertli oyuncu için şu anda üç kulüp öne çıkıyor. Onlar da İngiliz ekipleri Tottenham ve Everton ile İtalyan temsilcisi Napoli. Başkan Ali Koç’un daha önceki demeçlerin de de pazarlığa kapalı tuttuğu Kim için bu üç takımın tekliflerinin ciddi olduğunu hatırlatalım. Sezon sonunda oyuncunun transferi konusunda önemli gelişmelerin olması bekleniyor. Ancak şunu da belirtelim; Jorge Jesus başarıya ulaşmak için güçlü bir kadro yapılanması istiyor ve Kim de kalıcı değerlerden.

66 DERNEKTEN O PANKART İÇİN SUÇ DUYURUSU

F.Bahçe’nin yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren 66 derneği, Trabzonspor-Antalya maçında açılan pankartla ilgili etkili bir soruşturma yapılması adına Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Hatırlanacağı gibi Hukukçu F.Bahçeliler Derneği konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmak isteyenler için örnek dilekçe hazırlamıştı.

Son Dakika Fenerbahçe haberi... Jorge Jesus, Real Madrid'in golcüsüyle birlikte geliyor Son Dakika Fenerbahçe haberi... Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Portekizli hocayı Karagümrük maçından sonra açıklayacak. Sarı-Lacivertliler golcü sorununu da Real Madrid'de Mariano Diaz'la çözmeyi planlıyor