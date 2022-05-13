Türkiye Gazetesi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 4. gününde 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde ringe çıktı.

Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, İtalyan Angela Carini ile karşı karşıya geldi. İlk raundun sonlarına doğru rakibinin sakatlanmasından dolayı Busenaz Sürmeneli maçı kazanan taraf oldu. Sürmeneli,, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü ABD'den Arika Melek Skoog ile kozlarını paylaşacak.

BUSE NAZ GÜLE OYNAYA

60 kiloda mindere çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da son 16'ya yükseldi. Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup etmeyi başardı. Milli boksör, pazar günü Cezayirli Roumaysa Boualam ile karşı karşıya gelecek.

Hatice Akbaş, Gizem Işıldar, Beyza Saraçoğlu ve Ayşe Çağırır Özbek bir üst tura yazdırırken, Esra Özyol, Esra Yıldız ise İtalyan rakibine elendi.

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya kaybetti. Milli sporcu böylelikle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.