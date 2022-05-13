Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını yarın alacak. Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yolu ile "şampiyonların filosu" oluşturarak Trabzon Limanı'na hareket edecek. Karadeniz ekibi, buradan da üstü açık otobüs ile stadyuma geçecek.

Bordo-mavili ekibin kupa töreni ise Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak kupa etkinliğinde konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım, kupasını alıp şampiyonluk turu atacak.

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI İSTANBUL'DA

Bu sezonki son iç saha maçında Altay'ı konuk edecek Trabzonspor, bu karşılaşmayı 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynayacak. Trabzonspor, ligin 35. haftasında şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilediği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarının sahada meydana getirdiği tahribat nedeniyle Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

Karadeniz ekibi, yarın saat 23.00'da sona erecek kupa töreninin ardından özel uçakla Altay karşılaşması için İstanbul'a hareket edecek.

MAÇ BİLETLERİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

Trabzonspor Kulübü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak karşılaşmanın biletlerinde indirime gitti.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir." açıklamasında bulunarak fiyatların düşürüldüğünü duyurdu.

Bordo-mavili kulübün, 100 ila 750 lira arasında satışa sunduğu biletlerin büyük bölümü indirimin ardından tükendi. Önceki bilet fiyatları şöyleydi:

Oğuzhan Özyakup Trabzonspor'la anlaştı! 100 milyon euro değil, bedavaya gidiyor... Bir dönem ismi Chelsea ve Napoli gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan ve Beşiktaş'ta kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için şampiyon Trabzonspor'u seçti.

Nwakaeme'den yeni sözleşme açıklaması... "Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum" Trabzonspor'daki geleceği merak edilen Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarını yalanladı... 33 yaşındaki forvet sözleşme konusuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe, Trabzonspor - Altay maçının İstanbul'da oynanacak olmasına tepki gösterdi Fenerbahçe'nin Trabzonspor öfkesi dinmiyor... TFF'yi "Trabzonsporluşma"yla suçlayan Sarı-Lacivertliler şimdi de Altay maçının İstanbul'da oynanacak olmasına tepki gösterdi...