Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe transfer haberleri...Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, Hollanda devi Ajax'ın gündeminde. 24 yaşındaki milli eldiveni bir süredir yakından takip eden Amsterdam ekibinde yeni teknik direktör Alfred Schreuder transfere onay verdi. Hollanda basınında çıkan haberlere göre; kulüp CEO'su Edwin van der Sar, cömert bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Hollanda Milli Takımı ve Manchester United'ın unutulmaz kalecisi, Altay konusunda eski teknik direktör Erik ten Hag ile fikir birliğine varmıştı.

KALECİSİ İNTER'E TRANSFER OLUYOR

Eredivisie'de sezonu şampiyon tamamlayan ve hocasını Manchester United'a kaptıran Ajax, başarılı kalecisi Andre Onana'yı da takımda tutamadı. 25 yaşındaki file bekçisi sözleşme uzatmadı ve İnter'le kesin anlaşmaya vardı. Ajax kulübü Onana'nın yerini Altay'la doldurmayı planlıyor. Piyasa değeri 15 milyon euroyu aşan Fenerbahçe kalecisi için 25 milyon euroluk bir teklif hazırlandığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN SATMASI GEREK

Teknik direktörlüğer Jorge Jesus'u getiren Sarı-Lacivertliler, Portekizli'yi ikna etmek için güçlü bir transfer bütçesi sözü verdi. Bu doğrultuda hareket eden Başkan Ali Koç, eldeki "para eden" ve Avrupa'ya gitmek isteyen isimlerden ciddi gelirler elde etmeyi umuyor. Bu isimlerin başında ise Attila Szalai ve Altay Bayındır geliyor. Fenerbahçe'de tıpkı Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi kaptanlığa yükselen bir kaleci konumundaki Altay Bayındır'ın kararının da bu transferde belirleyici olacağı belirtiliyor.

Bu sezon ortasında ciddi bir sakatlık yaşan Altay Bayındır, 22 lig maçının 8'inde kalesini gole kapatırken derbi performanslarıyla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yol ayrımında Sarı lacivertlilerin savunma sigortası olan Güney Koreli için Tottenham, Everton ve Napoli yakın takipte. Başkan Ali Koç ise pazarlığa kapalı. Kim’in serbest kalma bedeli 23 milyon avro.

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