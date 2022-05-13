Türkiye Gazetesi

Süper Lig transfer haberleri... Fatih Karagümrük, Emre Mor'un kariyerini yeniden ayağa kaldırdı. İstanbul'un Kırmızı-Siyahlı ekibinin, bu yaz Celta Vigo'dan kiraladığı 24 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan talip olduğu iddia ediliyor. 2017 yazında La Liga ekibine 13 milyon euro bonservisle Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve 5 yıllık sözleşmeye imza atan Emre Mor, İspanya'da büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Mor, Süper Lig'de 23 maçta 5 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

KARAGÜMRÜK'ÜN SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor için "En az Messi kadar yetenekli" demişti. Süper Lig'de daha önce Galatasaray'da başarılı olamayan futbolcu, Karagümrük'te "eski günlerine dönüyor" dedirtti. Teknik direktör Volkan Demirel'in "Milli takıma yeniden çağrılmalı" diye görüş belirttiği Emre Mor'un bu çıkışı Avrupa kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı.

Yabancı basında çıkan haberlerde Emre Mor'un Serie A ekipleriyle temas halinde olduğu belirtiliyor. Karagümrük'ün 1 yıl kiraladığı futbolcu, haziranda serbest kalacak. Pazar günü oynanacak Karagümrük - Fenerbahçe maçı için bir İtalyan kulübünün Karagümrük yönetiminden akreditasyon talep ettiği ve maçı yerinde izleyeceği öğrenildi.

Aleksandar Pesic: Karagümrük haricinde beni isteyen Türk takımları da vardı Sakatlıklar nedeniyle 2 ay kaçırmasında rağmen gol krallığında hala iddialı konumda bulunan Fatih Karagümrük'ün Sırp santrforu Aleksandar Pesic, Kırmızı-Siyahlılar'a imza atmadan önce Süper Lig'deki birkaç takımdan daha teklif aldığı ve hedefinin gol krallığı olduğunu söyledi.

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