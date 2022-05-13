Türkiye Gazetesi

Son yıllarda hem Türkiye’de hem yurtdışında spor takımlarına ve spor organizasyonlarına verdiği desteklerle marka imajını güçlendiren Corendon Airlines, spor sponsorluklarına bir yenisini daha ekliyor. Yurt içi ve yurt dışında yaptığı sponsorluklarla spora değer katan Corendon Airlines, İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City’nin “Seyahat Sponsoru” oluyor.

HULL CITY UÇAĞI

Hull City tarafından yapılan açıklamada “Tarihi ortaklık” olarak nitelendirilen iş birliği kapsamında Corendon Airlines, kulübün ocak ayında Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana Hull City’nin beraber çalışacağı ilk Türk menşeili marka olma özelliğini de taşıyor. Hull City ve Corendon Airlines Yönetimi, kulübün ulaşım ihtiyaçları ile birlikte özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile Hull City taraftarlarını da Türkiye’ye götürmeyi planlıyor.

ACUN ILICALI: BAŞARIYA UÇMAK İSTİYORUZ

Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, Corendon Airlines ile gerçekleştirilen tarihi ortaklık için: “İngiltere’de bir futbol takımı alma hayalim vardı, bu hayalimin bir parçası olarak da ülkem ve takımımın taraftarları arasında bir ilişki kurmak da istiyordum. Hull City gün geçtikçe Türkiye’de daha da popüler hale geliyor ve taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyorum. Corendon Airlines’ın Hull City ailesine katılmasından ötürü oldukça mutlu ve minnettarız. Bize sadece ulaşım ihtiyaçlarımız konusunda yardımcı olmayacaklar, ayrıca filolarında logomuzu taşıyan uçak ile Hull City'nin adının her yere yayılmasına yardımcı olacaklar.” dedi.

CORENDEN AIRLINES HANGİ KULÜPLERE SPONSOR?

Corendon Turizm Grubu bünyesinde 2004 yılında kurulan, 2022 yılı itibarı ile 65 ülkede faaliyet göstererek 165 havalimanına uçuşlar gerçekleştiren ve merkezi Antalya’da olan Corendon Airlines, yurt içi ve yurt dışında; Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, patika koşusu yarışları Salomon Cappadocia Ultra-Trail ve Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines ile profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği vermişti.

Acun Ilıcalı Hull City'ye aradığı orta sahayı Süper Lig'de buldu, imzalar atıldı! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Hatayspor'da Adama Traore'yle 3 yıllık anlaşma sağladı...

Acun Ilıcalı yeşil sahalara indi! Hull City taraftarı hayranlıkla izledi İngiltere ekiplerinden Hull City’i satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımıyla beraber zaman geçirmeye devam ediyor. Yeşil sahalara inen Ilıcalı, futbolcularıyla birlikte maç yaptı. Gösterdiği performansla alkış toplayan Ilıcalı, futbolcularıyla neşeli anlar yaşadı.

Hull City taraftarları Acun Ilıcalı’ya hayatının şokunu yaşattı! Hull City’i satın almasıyla İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı, takımı satın aldıktan sonra yaşadıklarını tek tek anlattı. Maçları tribünlerden izlerken büyük bir coşkuyla karşılaştığını belirten ve "Hayatımın en büyük şokunu yaşadım" diyen Ilıcalı, "Maçlarda Türk bayrakları açıyorlar, gözlerime inanamıyorum. Zaman içerisinde seyircilerle diyaloğumuz çok iyi oldu. Sokağa çıkmaya kalktım, 20 adım atamadım." açıklamasında bulundu.