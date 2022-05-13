Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı! A Spor'a konuşan 26 yaşındaki eldiven, "Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.

Son iki sezondur transferi son anda gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır, şunları söyledi:

"HAYAL DEĞİL, HEDEFTİ ŞAMPİYONLUK"

"Şampiyon olmayı hayal ediyordum. Çocukluğumdan bu yana Trabzonsporluyum. Burada kaptan olmak ve şampiyonluk olmak nasip olmak. Onur verici bir şey. Burada oynadıktan sonra hayal değil, hedef olmuştu şampiyonluk. Hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Tüm camianın çok emeği var. Mutlu sona ulaştık, mutlu ve gururluyuz. Dediğim gibi hayaldi şampiyonluk, burada oynamaya başladıktan sonra hedef oldu."

TRABZONSPOR'LA 3 KUPASI VAR

"Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum. Dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olmam gerekiyor. Onun bilincinde çalışıyorum. İnşallah olurum. Trabzonspor'da artık 3 kupam var. Gidersem bana kızmazlar artık. Mantıklı bir teklif olursa gitmek istiyorum. Daha önce de teklif oldu ama ben hep ortada kaldım. Kulüp ne derse onu yapmak istedim. Çok fedakarlık yaptım, onlar da biliyor."

İDOLÜ NANDO MUSLERA

"Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Gitmek için gitmek istemiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum. İdolüm Fernando Muslera. Hem iş ahlakı, hem duruşu, hem karakteri, hem de yetenekleri ile örnek aldığım bir insan.En çok zorlayan forvet?"

EN BEĞENGİĞİ GOLCÜ BATSHUAYİ

Uğurcan Çakır, "seni en çok zorlayan santrfor kim?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Beğendiğim diyeyim Batshuayi. Bizim ikinci maçta harika oynadı. Milli Takım'da Serdar Dursun ile birlikte çalışıyorum. Onu da beğeniyorum. Başka da aklıma gelmiyor. Transferimle ilgili süreci zaman gösterecek. İstediğim teklif olur mu, kulübün istediği teklif olur mu, zaman gösterecek. Çok fedakarlık yaptım, onlar da benim için yapacaktır fedakarlık. İlla gideyim demiyorum, doğru takım olursa bu sene gitmek istiyorum."

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