Türkiye Gazetesi

2018’de göreve ilk geldiğindeki söylemleri belki birileri için “klişe”ydi. Öncelikle mali disiplin, denk bütçe, takım içi denge gibi söylemlerde bulunurken aynı zamanda yarışmacı takımdan bahsediyordu Ahmet Ağaoğlu. Başkan olarak Trabzonspor’u yönetilebilir hâle getirmek için kendi elini kesti, bütçesini kısıtladı. Ve taraftarına her başkanın söylediği gibi “sabır” diyordu. 3-4 yıl sonra sportif başarı sözü veriyordu. Ve bugün gelinen noktada sözünü tutmuş mutlu, gururlu ve birçok konuda haklı bir Ahmet Ağaoğlu profili görüyoruz. O gün olduğu gibi bugün de ayakları yere sağlam basıyor.

HAYAL DEĞİL GERÇEK

Hayal satmak yerine gerçekleri dile getiriyor, sürdürülebilir başarıyı uygulamalı gösteriyor. Şu anki hedef de çıtayı yukarı taşınmış bir proje; Şampiyonlar Ligi. Türk futbolunun kulüpler bazındaki düşüşü sonrası şampiyonun play-off turundan katılacağı organizasyonda bir rakip var gruplar için. Ki Trabzonspor’un gruplara kalması “para, itibar, güç” demek. 15 milyon avroluk gelirin üzerine koyma durumu var. Ağaoğlu’nun öncelikli hedefi grupları garantilemek devamında marka değerini artırıp, eldeki oyuncuları da Avrupa vitrinine sunmak. Tabii ki sportif başarıya endeksli olarak.

AVRUPA'YI İSTİYORUM

Trabzonspor’un başarılı kalecisi ve en değerli oyuncusu Uğurcan Çakır’dan önemli açıklamalar… Hayallerinin bordo mavili forma altında bir bir gerçeğe döndüğünü belirten 1 numara “Dünyanın en iyi üç kalecisinden biri olmak istiyorum. Şampiyon da olduk artık hedeflerim arasında Avrupa’ya gitmek var. Bana uygun kulübe uygun düşünebileceğim teklif gelirse gitmek istiyorum. Gidersem bana kızmayacaklardır" şeklinde konuştu. Uğurcan, “Şampiyonluğu (geçtiğimiz günlerde vefat etti) dedemin görmesini isterdim” sözlerini kullandı.

TARAFTAR İSTEDİ, İNDİRİM GELDİ

Trabzonspor Kulübü, Atatürk Olimpiyat Stadında yarın oynayacağı Altay maçının bilet fiyatlarında indirime gitti. Bilet fiyatları 100 TL ile 750 TL arasına çekilirken daha önce bilet alanların farklarının iade edileceği duyuruldu. İndirim sonrası biletlerin büyük oranda satıldığı öğrenildi.

NWAKAEME İLE SIKI PAZARLIK

Trabzonspor’un şampiyonluğunda önemli payı olan Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Abdullah Avcı’nın kalmasından yana olduğu Nijeryalı oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. 32 yaşındaki isim üç yıllık mukavele isterken sezon başına da talebi bonuslarla birlikte 3 milyon avro. Bordo mavililerin önerisi ise sezon başına 1,5 milyon avro artı bonuslar. Şu anda orta yol bulunamadı ve tarafların tekrar görüşme yapması bekleniyor.

Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda etti: "Bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum" Son iki sezondur transferi son anda gerçekleşmeyen Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, "Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum" sözleriyle kararını açıkladı.

Trabzonspor'dan şampiyonların filosu... Kupa töreni için hazırlıklar tamamlandı Trabzonspor şampiyonluk kupasını yarın alacak... Bordo-Mavililer 70'lerdeki şampiyonluklarında olduğu gibi Karadeniz'den motorlarla, takalarla "şampiyonların filosu" oluşturacak. Bordo-Mavililer uzun yıllar unutulmayacak bir kutlamaya hazır.