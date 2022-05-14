Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Mario Balotelli diye yazılır, olaylarıyla gündem olur. Gittiği her kulüpte disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken İtalyan oyuncunun formasını giydiği Süper Lig ekibi Adana Demirspor’daki macerası kısa sürdü. Tesislerde takım arkadaşı Yunus Akgün’ü tekme tokat döven 31 yaşındaki oyuncu güçlükle sakinleştirildi. Genç ismin yüzünün kan revan içinde kaldığı öğrenildi.

İKİ YILI DAHA VARDI

Adana Demirspor Tesislerinin kapı ve pencerelerine de zarar veren Mario Balotelli için Adana Demirspor yönetimi acil olarak toplandı. 2024’e kadar mukavelesi olmasına rağmen ünlü forvet ile yolların ayrılmasına karar verildi. Aynı Balotelli’nin 20 gün önce de Adana’da kaldığı otelin kapı ve pencerelerini kırdığı ve disiplinsiz davranışlarına devam ettiği ortaya çıktı.

Adana Demirspor’un yıldızı Balotelli oynamak istediği kulübü açıkladı! Kalbindeki sorundan dolayı futbol kariyerini noktalayan Arjantinli yıldız Serigo Agüero'nun yayınına konuk olan Adana Demirspor’un yıldızı Mario Balotelli çarpıcı itiraflarda bulundu. Balotelli, Arjantin’in dev kulüplerin Boca Juniors'ta forma giymek istediğini belirterek, "Beni ararlarsa giderim. Çocuklar Boca'da oynayan Maradona ve Riquelme'nin maçlarını izleyerek büyüdü. Küçükken Boca'yı izliyordum. 'Bir sene orada oynayacağım' dedim" açıklamasında bulundu.

Mario Balotelli'ye PFDK şoku Kasımpaşa maçındaki kural dışı harekette bulunan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli'nin PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.