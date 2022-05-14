Türkiye Gazetesi

Beşiktaş adına “Vefa-Cefa-Sefa” sözünün içi son 10 yılda dolduruldu. Fikret Orman döneminde, Samet Aybaba ile başlatılan kadro operasyonu ve sıkıntılı süreç devamında cefayı da beraberinde getirmiş ama sonra Şenol Güneş dönemindeki şampiyonluklarla sefaya dönmüştü. Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sezona yönelik çok büyük beklenti içinde olan taraftara mesaj verip eski yıldızlı günlerin geride kaldığını söyledi.

EN AZ 3-4 OYUNCU

Ki bu radikal kararların başlangıcını da Valerien Ismael’i göreve getirerek alan Ahmet Nur Çebi , yeni sezonda 3-5 tecrübeli oyuncunun etrafında gençlerin harmanlanacağını belirtti. Kulüplerin kurtuluşunun altyapı ve genç isimler olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı, düşünceyi ise yeni sezonda hayata geçireceklerini belirtti.. Bu bağlamda Valerien Ismael, alttan en az 3-4 oyuncu kazandırmak amacında.

ARDA KARDEŞLER PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta düdük çalan hakem Arda Kardeşler'i, MHK disiplin talimatının 40. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı. Kardeşler top-kale seçimi sırasında kripto para kullanmıştı. İlgili madde lisans iptalinden, hak mahrumiyetine kadar yaptırımları kapsıyor.

Beşiktaş yönetimine 'genç isimler' eleştirisi: Neyi bekliyoruz? Beşiktaş yönetimi, Avrupa'dan talipleri olduğu bilinen genç yıldızları ile yeni mukavele imzalamaması konusunda eleştiriliyor. Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Serdar Saatci ve Emirhan İlkhan ile masaya oturulmazsa, bu isimler 2023 sonunda bedavaya gidecekler.