Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin satılması halinde Güney Koreli stoperin yerini Ozan Kabak'la doldurmayı planlıyor... Bonservisi Schalke 04'te bulunan milli stoper için önümüzdeki günlerde temasların sıklaşması bekleniyor.

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Sarı-Lacivertliler, Portekizli hocayı istediği transfer bütçesini vererek ikna etmişti. Bunun için oyuncu satması gereken Ali Koç yönetimini başta Kim ve Altay Bayındır olmak üzere birkaç futbolcusuyla yollarını ayırabilir. Fenerbahçe'nin oyuncu satışlarından en az 50 milyon euroluk gelir elde etmesi bekleniyor. Bu bütçeyle de Jesus'un istediği futbolcular alınıp, şampiyonluk mücadelesi verilecek.

OZAN KABAK SÜRPRİZİ

Schalke 04 geçen sezon Bundesliga'dan düşmüştü ancak bu sezon geri dönmeyi başardı. Alman kulübü 2019'da Stuttgart'tan 15 milyon euroya aldığı Ozan Kabak'tan fazla yararlanamadı. Milli futbolcuya 19 yaşında büyük yatırım yapan Almanlar öne Liverpool'a ardından da Norwich City'ye kiralandı.

Jürgen Klopp'un yetersiz bulduğu Ozan, Norwich'te de küme düşme üzüntüsü yaşayınca satın alma opsiyonu kullanılmadı. Schalke 04 şimdi oyuncunun yeniden parlayacağı bir kulübe kiralama fikrine sıcak bakıyor.

PREMIER LEAGUE'DE OYNAYAMADI

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü - Merih Demiral ikilisinin gerisinde kalan genç futbolcu, Premier League'de de Norwich formasıyla 11 maça çıkabildi. Piyasa değeri 13 milyon euroya kadar düşen milli futbolcu için Jorge Jesus'un raporuna göre bir yol haritası izlenecek.

Galatasaray altyapısından yetişen yıldız isim Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservisle Stuttgart'a satışmıştı.

Fenerbahçe camiası Jesus’u bekliyor Avrupa’dan talipleri olan Attila Szalai, Kim Min-Jae, Crespo, Zajc, Osayi Samuel ve Altay ile ilgili kararı Portekizli teknik adam verecek

Fenerbahçe transfer haberleri... Altay Bayındır Ajax'ın gündeminde Fenerbahçe transfer haberleri... Ajax CEO'su ve Hollanda'nın efsanevi kalecisi Edwin van der Sar, Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır için kesenin ağzını açtı. Amsterdam ekibi cömert bir teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yol ayrımında Sarı lacivertlilerin savunma sigortası olan Güney Koreli için Tottenham, Everton ve Napoli yakın takipte. Başkan Ali Koç ise pazarlığa kapalı. Kim’in serbest kalma bedeli 23 milyon avro.