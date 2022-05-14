Türkiye Gazetesi

Aston Villa, Barcelona'dan Philip Coutinho'yla anlaştı. Birmingham ekibi devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldızın tapusunu alıyor. İngiliz basını transferin gerçekleşmesinin en büyük nedeni olarak; 29 yaşındaki forvetin Barcelona'da aldığı maaştan haftalık 345 bin pound kaybetmeyi göze almasını gösterdi.

LIVERPOOL 135 MİLYON POUNDA SATTI

Ocak 2013'te İnter'den 13 milyon euroya Liverpool'a transfer olan Coutinho, Anfield'da geçirdiği 5 sezonda dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri oldu ve Katalan devi Barcelona'ya Ocak 2018'de 135 milyo euro bonservisle satıldı. La Liga ekibi yeni Brezilyalı yıldızına 5 yıllık sözleşme imzalattı. Barcelona'dan vergiler dahil haftada 470 bin euro civarında bir ücret alan sambacı, hayal kırıklıklarıyla dolu İspanya macerasına son vermek istiyor.

ASTON VİLLA'DA KENDİNİ BULDU

Bir ara Bayern Münih'e de kiralanan Philip Coutinho, bu sezon devre arasında Aston Villa'ya transfer olmuştu. Teknik direktör Steven Gerrard yönetimindeki Premier League ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan yıldız ismin tapusunu 17 milyon euroya almak üzere... İngiliz basını transferi mümkün kılan detayın, Coutinho'nun Premier League'e geri dönmek için Villa'nın verdiği haftalık 125 bin sterlini kabul etmesi olarak gösterdi. Bu da demek oluyor ki Brezilyalı yıldız 345 bin sterlinden vazgeçti!

Kadrosunda İngiliz Milli Takımı'nda da oynayan futbolcular bulunduran Aston Villa, Gerrard yönetiminde seneye ilk 4 için mücadele etmeyi hedefliyor.

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