Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Safiport, üst üste 4. şampiyonluk için parkede... Bu sezon Türkiye Kupası finalinde mağlup olduğu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşısında final serisini 2-0 önde götüren Sarı-Lacivertliler, yeni koçuyla şampiyonluk maçına çıkıyor. Kanarya, İspanyol koç yönetiminde evindeki Euroleauge finalini de kaybetmişti.

Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçı ne zaman?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, yarın deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Safiport, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etti. Final serisinde 2-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertli takım, sahadan galip ayrılması halinde üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşacak. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kazanması durumunda ise play-off final serisi 4. maça uzayacak.

MARİNA MALJKOVİC: DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ

Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Marina Maljkovic, 3. maçın ardından şunları söylemişti: "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi yine yalnız bırakmadılar. Maçta fark oldu fakat ama bazı noktalarda düştük, istediğimizi yapamadık. Üçüncü maç için bir şey söylemek içinse henüz erken. Skordan memnunum ama daha iyisini yapmaya ihtiyacımız var."

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