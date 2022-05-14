Türkiye Gazetesi

Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi isimlerin şampiyonluk yaşadığı WBC'de Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, 2 kez dünya şampiyonu olan 'Golden Baby' lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger ile ringe çıktı.

Caferağa Spor Salonu'ndaki organizasyonda rakibini 4. raundun başında nakavt eden Seren Ay, gümüş kemerin sahibi oldu.

KADIKÖY'DE ZİRVEYE

Dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, kariyerinde 9 uluslararası müsabakada da galip geldi.

Tarihe geçen Çetin, "Çok çalıştım, çok emek verdim. Daha çok çalışarak dünyayı sallayacağım. Bir sonraki maçımda ülkemize ilk altın kemeri getiren kişi olacağım" dedi.

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