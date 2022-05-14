Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonu kalan 2 maçını kazanarak kapatmak isteyen Beşiktaş'ta Göztepe deplasmanı öncesi kaleci Ersin Destanoğlu ve yıldız orta saha Miralem Pjanic sakatlandı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Futbolcumuz Miralem Pjanic’te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

KALE EMRE BİLGİN'E EMANET

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Göztepe deplasmanında kalede Emre Bilgin'i oynatacak. Bu sezon ligde 10 maçta kalesini gole kapatan 21 yaşındaki Ersin'in yerine 18 yaşındaki Emre Bilgin kaleye geçecek. Genç kaleci bu sezon 30. haftadaki Hatayspor maçında da kaleye geçmiş, Beşiktaş rakibiyle evinde 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Beşiktaş, Ismael ile 'cefa'ya geri dönecek Yıldızlı günlerin geride kaldığı sinyalini Ismael'i göreve getirerek veren Ahmet Nur Çebi, teknik direktöre 'gençlere odaklan' mesajı verdi.

Beşiktaş yönetimine 'genç isimler' eleştirisi: Neyi bekliyoruz? Beşiktaş yönetimi, Avrupa'dan talipleri olduğu bilinen genç yıldızları ile yeni mukavele imzalamaması konusunda eleştiriliyor. Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Serdar Saatci ve Emirhan İlkhan ile masaya oturulmazsa, bu isimler 2023 sonunda bedavaya gidecekler.