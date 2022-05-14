Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Trabzonspor'un eski santrforu Alexander Sörloth'un menajeri İstanbul'a gelerek iki kulübün yetkilileriyle ayrı ayrı görüştü. Sörloth transferi görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Vole'ye göre; futbolcusu için yıllık 2.5 milyon euro maaş beklentisi olan menajer Morten Wivestad görüşmeden memnun ayrıldı.

LEİPZİG KAÇ PARA İSTİYOR?

Bonservisi Almanta'nın Leipzig kulübünde bulunan 26 yaşındaki golcü için 8 milyon euro isteniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Almanlarla pazarlık etmesi beklenirken, Norveçli'nin de kız arkadaşını "Orası Trabzon değil, İstanbul. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" diyerek yeniden Türkiye dönmek için ikna ettiği aktarıldı.

LA LİGA'DA HÜSRAN

Geçen yaz satın alma opsiyonuyla Real Sociedad'a kiralanan Sörloth 41 maçta 7 gol atabilince İspanyollar transferden vazgeçti. Süper Lig'de bir sezonda 33 gol atan pivot santrfor, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için geri dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın tavan maaş limitini bu transfer için zorlaması bekleniyor. Fenerbahçe'de ise gözler yeni teknik direktörde..

Ozan Kabak için Fenerbahçe devrede Schalke 04'ün kadroda düşünmediği Ozan Kabak için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-Lacivertliler Kim Min-jae'nin satılması halinde milli stoper için temaslarını hızlandıracak.

Beşiktaş'ta Göztepe deplasmanı öncesi kaleci Ersin Destanoğlu sakatlandı Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu antrenmanda sakatlandı. Milli kaleci ve Pjanic İzmir'e götürülmüyor.