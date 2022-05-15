Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak seçime itiraz ederek mahkeme tarafından tedbir kararı getirten Fırat Develioğlu dün bir basın toplantısı düzenledi. Develioğlu başkanlığa aday olduğunu belirtip "Linçlere pabuç bırakmam. Listemde olan arkadaşlarıma da büyük baskı var. Baskılar yüzünden açıklayamıyorum. Elimizi taşın altına soktuk ama linç edildik. Bildiğim yoldan devam edeceğim" dedi.

2024’TE YAPARDIM

Fırat Develioğlu seçime tedbir getiren davayı açması konusunda ise ‘’Bu bir haktı ve kullandım. Adaletsizlik gördüm. G.Saray'ın önünü ilerleyen yıllar için açması gereken noktaya dikkat çektiğimi düşünüyorum. İlk malî genel kurulda idari ibrasızlık konusunun gündemden çıkarılacağını düşünüyorum. Ben Burak Elmas olsam 'Seçim tarihimiz 15 Mayıs 2024' diye duyururum’’ ifadesini kullandı.

Luis Campos'dan Galatasaray'a veda... "Bu şartlarda olmaz!" Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını bildirdi.

Kerem Aktürkoğlu Premier League yolcusu... Galatasaray camiasında deprem etkisi yapan telefon! Premier League'de oynamak istediğini her fırsatta dile getiren Kerem Aktürkoğlu'na beklediği teklif iletildi... Galatasaray'ın 23 yaşındaki milli yıldızı bu teklifi kaçırmak istemediği için Avrupa planlarını öne çekti.