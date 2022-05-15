Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Ahmet Hamoğlu hayatını kaybetti. Hırvatistan'da bulunan Hamoğlu bir süre kanser tedavisi gördükten sonra iyileşmişti. Düşerek hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan iş insanı dün vefat etti. Beşiktaş kulübünden henüz bir açıklama gelmedi.

AHMET HAMOĞLU KİMDİR?

Sanayici, işadamı, Hamoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı. 1948 yılında Çorum’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi mezunudur.

Beşiktaş yönetimine 2000 yılında giren Ahmet Hamoğlu, dönemin en medyatik isimlerindendi. Serdar Bilgili yönetiminin futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapan Hamoğlu bir dönem Kız Kulesi'nin işletmesini üstlenip restorasyonunu yapmıştı. Klassis Resort Hotel ve Maxi AVM'nin kurucusu olan başarılı iş insanı bir dönem Türkiye'nin en zengin 50 kişisi arasına girmişti.

SERGEN VARSA BEN YOKUM

Beşiktaş camiası Hamoğlu'nu Sergen Yalçın ve Oktay Derelioğlu ile yaşadığı sorunlarla da hatırlıyor. Hamoğlu 2001'de Sergen Yalçın ve Oktay Derelioğlu’nun yeniden Beşiktaş’a dönmeleri durumunda, yönetim kurulundan istifa edeceğini söylemişti.

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