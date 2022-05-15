Türkiye Gazetesi

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, “Öncelikle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz. Kendisine Rabbimden rahmet diliyorum. Tabi ki istemediğimiz bir olay oldu, bundan dolayı da üzgünüm. Elimde olan bir şey yoktu. Üzgünüm adli süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde avukatlarım da gereken açıklamayı yapacak” dedi.

Rıza Kayalp’i duruşma sonrası ailesi ve gençlik spor çalışanları da yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz gece meydana gelen olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı tır da çarptı. Olay sonrası Dolgunyürek hayatını kaybetti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp yolun karşısına geçen yayaya çarptı: 1 ölü Milli güreşçi Kayaalp, Yozgat'ta yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Feci kazada ezilen yaya hayatını kaybetti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11. kez Avrupa şampiyonu! Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda 11. kez Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.