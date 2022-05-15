Türkiye Gazetesi

İtalya kaynaklı TuttoMercato isimli internet siten Fiorentina'dan sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon'un Espanyol ve Granada ile birlikte Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğunu yazdı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in 35 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu iddiası asılsız çıktı.

Real Madrid altyapısından yetişen Callejon 2013-2020 yılları arasında Napoli forması giymiş ve İtalyan ekibiyle özdeşleşmişti. İspanya basını tecrübeli ismin ülkesine dönüp futbolu bırakacağını yazdı.

MESUT ÖZİL MEKSİKA'YA MI GİDİYOR?

Meksika basını, Necaxa'ın ortakları arasında yer alan Mesut Özil'in yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekipte forma giyebileceğini yazmıştı. Sezon ortasında kadro dışı bırakılan "Yüzyılın transferi"nin takımdaki geleceği merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli yönetime yakın kaynaklara göre, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un bu konuda kararı başkan Ali Koç'a bıraktığı, Koç'un da Mesut'la yolları ayırmak istediği öğrenildi.

Son dakika... Fenerbahçe taraftarlarına Trabzonsporlu taraftarlar saldırdı Son dakika... Fenerbahçe taraftarlarına Trabzonsporlu taraftarlar saldırdı... Fenerbahçe, Osmangazi Köprüsü'nde saldırıya uğrayan sarı-lacivertli taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı ve olayın takipçisi olacağını açıkladı.

Ozan Kabak için Fenerbahçe devrede Schalke 04'ün kadroda düşünmediği Ozan Kabak için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-Lacivertliler Kim Min-jae'nin satılması halinde milli stoper için temaslarını hızlandıracak.

Sörloth transferinde son durum... Menajeri İstanbul'dan mutlu ayrıldı Alexander Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Beşiktaş yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Norveçli golcü Süper Lig'e dönüyor...