Türkiye Gazetesi

Tenisin yeni 1 numarası Iga Swaitek, Madrid'den sonra Roma'yı da kazarak toprak kort sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı. 20 yaşındaki Polonyalı raket 2 yıl önce kazandığı Rolan Garros yaklaşırken formunun zirvesinde...

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 79’uncusu düzenlenen Roma Açık'ın finalinde Iga Swiatek, dünya 7 numarası Tunuslu Ons Jabeur'u 6-2'lik iki set sonunda 2-0 yenerek, şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE 2. ZAFERİ

Final maçının ilk setini Polonyalı raket, 6-2 aldı. İkinci sete Tunuslu Ons Jabeur, yaptığı basit hatalarla sette 4-0 geri düştü. Jabeur, 5'inci ve 6'ıncı oyunda servis kırarak sete tutunsa da bu performansı sürdüremedi ve ikinci seti de 6-2 kaybetti.

Toplamda 1 saat 22 dakika süren finali Swiatek, 6-2'lik iki set sonucunda 2-0 kazanarak, Roma Açık’ta üst üste 2. kez şampiyon oldu.

SERENA'DAN SONRA BİR İLK

Swiatek, ABD'li Serena Williams'tan (2013) sonra tek bir sezonda dört veya daha fazla WTA 1000 şampiyonluğu kazanan ikinci isim oldu. Swiatek, bu sezon mücadele ettiği Doha, Indian Wells, Miami ve Roma'da mutlu sona ulaşmayı başardı.

Roma Açık Tenis Turnuvası, bugün oynanacak tek erkekler, çift erkekler ve çift kadınlar kategorisindeki final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Tenisin yeni yıldızları; Ons Jabeur, Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz... Tek erkeklerde Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer'in, tek kadınlarda ise Serena Williams ile Ashleigh Barty'nin uzun yıllardır büyük başarılara imza atarak domine ettiği kortlarda, bu sezon ise yeni isimler, kısa sürede elde ettikleri zaferlerle tenisseverlerin takdirini kazandı.