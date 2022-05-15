Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, küme düşen Altay’ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk etti. Bordo-mavili ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez ceza sahası önüne kat edip sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serkan, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içindeki İbrahim Öztürk’ün ters vuruşunda top filelere gitti. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rodriguez, soldan savunmanın arkasına sarkan Poko’ya ortaladı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.

Göztepe maçında 9 kişi kalan Beşiktaş hem maçı hem Emre Bilgin'i kazandı (ÖZET) Beşiktaş, 37. haftada küme düşmesi kesinleşen Göztepe deplasmanında 0-2 kazandı. Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael 4 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Valentin Rosier ilk yarıda kırmızı kart gördü. Kartal, 9 kişi oynamasına rağmen ilk yarıyı 0-2 önde tamamladı. Ersin'in yokluğunda kaleyi alan 18 yaşındaki Emre Bilgin kurtarışlarıyla taraftarı mest etti.

NWAKAEME'DEN ÜÇLÜK...

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Cornelius kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramadı ve topu yandan dışarı gönderdi.

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca son çizgiye inip ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Nwkaeme’nin kafa vuruşunda kaleci Cihan topu kontrol etti.

70. dakikada Kappel’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodriguez, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışına çıktı ve çok sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

84. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Cihan, Nwakame’nin penaltısında gole izin vermezken, hakem Kadir Sağlam, kaleci ihlali nedeniyle atışın tekrarlanmasını istedi. Nwakaeme topun başına tekrar geçti ve bu kez meşin yuvarlağı ters köşeye gönderdi. 2-1

Son dakika... Fenerbahçe taraftarlarına Trabzonsporlu taraftarlar saldırdı Son dakika... Fenerbahçe taraftarlarına Trabzonsporlu taraftarlar saldırdı... Fenerbahçe, Osmangazi Köprüsü'nde saldırıya uğrayan sarı-lacivertli taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı ve olayın takipçisi olacağını açıkladı.

Marek Hamsik'in neden Trabzonspor'a geldiği ortaya çıktı Şampiyonluk kazanamadan futbolu bırakan yıldızlar arasına katılmaktan Trabzonspor'a transfer olarak kurtulan Marek Hamsik, Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor kupasını kaldırdı Süper Lig'in 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor kupasına kavuştu. Bordo mavili ekip Trabzon'da taraftarlarının önünde kupayı kaldırarak şampiyonluğunu resmileştirdi.

Trabzonspor "Şampiyonların Filosu" denize açıldı Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı’nda teknelere binerek takımlarını karşılamak için denize açıldı.