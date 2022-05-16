Türkiye Gazetesi

Üç kupalı sezonun ardından tam bir hayal kırıklığıyla geçen sezonda Beşiktaş adına az da olsa Avrupa ümidi vardı. Rakip küme düşen Göztepe'ydi ve maç da gündüz kuşağında İzmir'deydi. Siyah beyazlılarda önemli eksikler vardı ancak ilk yarıda tabela yapan bir Beşiktaş izledik. Hem de maçı 9 kişi tamamlamasına rağmen... Perdeyi 27'de takipçiliğini konuşturan Larin atarken 32'de Josef de Souza farkı ikiye çıkardı. İlk yarının dikkat çeken iki diğer olayı ise 19'da Rosier'in 37'de Josef'in kırmızı görmesiydi.

DEPLASMAN SERİSİ

Ve zaten bu eksiklikler ikinci yarıda teknik direktör Valerien Ismael'i ister istemez kontrollü oyuna sevk etti. Küme düşen Göztepe rakibin eksik olması sebebiyle ikinci yarıda biraz daha iştahlı görünse de tabelayı değiştirecek bir final vuruşu olmadı. 75'te Jahovic takımını 10 kişi bıraktı. Valerien Ismael ile üç deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen siyah beyazlılar bu serisini Göztepe önünde de devam ettirdi. Ismael ile dış sahada üst üste ikinci galibiyet alındı. TFF 1. Lig'e düşen İzmir ekibi ise üst üste üçüncü mağlubiyetini gördü.

BRAVO EMRE BİLGİN

Kara Kartal'da Ersin'in yokluğunda kaleye 18 yaşındaki Emre Bilgin geçti. Genç eldiven, takımının 9 kişi kaldığı Göztepe karşısında tam 7 kurtarışa imza attı ve hocası Valerien Ismael'den özel tebrik aldı. Bu arada Emre Bilgin Loris Karius'tan (Nisan 2019-Ankaragücü maçı) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

VALERIEN ISMAEL: KALİTEMİZ FARK OLUŞTURACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Göztepe maçı sonrası "Bu maç sezonun özeti gibiydi. Sakatlık, disiplinsizlik! Her an gol atacak kalite. Seneye çok fit, disiplinli olacağız. Kalitemiz fark oluşturacak. Seneye göstereceğimiz mantaliteyi burada gösterdik. Bir maçımız daha var ama oyuncularımızı gördük kararlar alacağız. Gidenlerin yerini dolduracağız. Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli gol atacak oyunculara ihtiyacımız var. Fiziksel olarak daha iyi olacağız" diye konuştu.

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