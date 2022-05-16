Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de şampiyonluğunu kendi stadında, kendi taraftarı önünde ilan eden Trabzonspor, İstanbul'daki taraftarlarıyla buluştuğu karşılaşmada küme düşen Altay ile karşı karşıya geldi. Lige altı maçta dört galibiyetle giren İzmir ekibi karşısında maç boyunca topa sahip olan bordo-mavili takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol Nwakaeme'nin penaltısıyla geldi. Maçta perde 19. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan yaptığı ortada İbrahim Öztürk'ün ters bir vuruşuyla açıldı.

PENALTI TEKRARLANDI

Altay adına Andre Poko 39. dakikada Martin Rodriguez'in pasıyla golle burun buruna gelse de bu fırsatı değerlendiremedi. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Altay, 70'te Şilili hücum oyuncusu Martin Rodriguez'in ceza sahası dışından çektiği sert şutla skora dengeyi getirdi: 1-1. Son bölümüne bu skorla girilirken, Trabzonspor 84'te penaltı kazandı. Topun başına geçen Nwakaeme'nin şutunu kaleci Cihan çıkartsa da tecrübeli kalecinin vuruştan önce çizgiyi terk ettiği gerekçesiyle topun başına tekrar geçen Nijeryalı skoru belirledi: 2-1.

Trabzonspor - Altay 2-1 (ÖZET) İstanbul'da bir şampiyonluk kutlaması daha Şampiyon Trabzonspor, 37. haftada Altay'ı 2-1 mağlup etti.... Antalyaspor maçından sonraki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle stadının zemini bozulan Bordo-Mavililer, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 60 bin seyircisi önünde güle oynaya kazandı.