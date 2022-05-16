Türkiye Gazetesi

Ve potada Fenerbahçe Safiport sürprize izin vermedi, seriyi çok erken bitirdi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi üçüncü karşılaşmasında, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 mağlup eden Sarı Kanarya seriyi 3-0 yaptı ve kupasını aldı. F.Bahçe Safiport'ta Sabally 22, Mc Bride 19 ve Elisabeth Williams 15 sayıyla öne çıkan isimlerdi.

MVP SABALLY OLDU

Sezonu final serisinde rahat bir görüntü sergileyerek şampiyon tamamlayan sarı lacivertli ekibin kupası ve madalyalarını, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan verdi. Sarı lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla birlikte paylaştı. Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Safiport'tan Satou Sabally oldu.

KANARYA'NIN 16. ZAFERİ

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi'nde üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Normal sezonda oynadığı 24 maçın 22'sini kazanma başarısını gösteren sarı lacivertliler toplamda da 16. defa zafere uzandı.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 0-0 sona erdi Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlik ile sona erdi.