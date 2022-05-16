Türkiye Gazetesi

Seçim sürecine giden Galatasaray’da adaylar netleşmeye başladı. Camiadan gelen yoğun baskıya karşılık eski Başkan Dursun Özbek adaylık için çalışmalara başladı.

SEÇİM KADROSUNU OLUŞTURMAYA BAŞLADI

Dün gün içinde Galatasaray camiasından birçok isim Dursun Özbek’i ziyarete gitti. Konuşulan konulara göre güçlü bir liste ve aday olarak uzun süredir çalışan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu’nun da yer alacağı bir ekip kurulması önerildi.

ŞİMDİDEN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Eski Başkan Dursun Özbek, Galatasaray’da liste çalışmaları için mesai çalışmalarına başladı. Olumsuz bir durum olmazsa Dursun Özbek, 11 Haziran’da aday olacak.

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