Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain ile Montpellier karşılaşmasında kriz çıktı. Fransız devi Paris Saint-Germain’in Müslüman yıldızı Idrissa Gana Gueye, takım için özel tasarlanan LGBTQ+ temalı formaları giymemek için maça çıkmadı.

MAÇA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Takımca deplasmana giden ancak kadroya alınmayan Idrissa Gana Gueye'nin LGBTQ+ temalı formayı giymeği reddettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pochettino, Gueye'nin kişisel nedenlerden ötürü forma giymediği belirtti.

FORMAYA TEPKİ

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