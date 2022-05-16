Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un efsane futbolcularından Gökdeniz Karadeniz, bir televizyon programına konuk oldu. Karadeniz "Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarına davet edilmedim. Ailemle kendi evimde kutladım” dedi.

“NWAKAEME SATILMAMALI”

Bordo-mavililerde forma giyen Anthony Nwakaeme’nin gelecek sezon da takımda kalması gerektiğini vurgulayan Gökdeniz Karadeniz Nwakaeme gibi bir oyuncu alabilmek için 15-20 milyon avro harcamak gerekiyor. Bence takımda kalması gereken bir isim. Trabzonspor’un şampiyonluğunda birçok isim etken oldu. Bir anda çıkıp oyunu değiştirebilecek 4-5 oyuncu var. Diğer takımlarda bu yoktu" ifadelerini kullandı.

"RUS FUTBOLU DAHA ÖNDE"

Rusya Ligi ekiplerinden Rubin Kazan’da forma giydiği dönemle ilgili konuşan Karadeniz "Rubin Kazan’da başarılarla dolu bir 11 yıl geçirdim. Liyakat nişanı aldım ve 61 numaralı formamı emekli ettiler. Görsellik açısından bakarsak Türk futbolunu çok daha önde görüyorum. Sistemsel olarak baktığım zaman Rus futbolu daha önde" şeklinde konuştu.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor kupasını kaldırdı Süper Lig'in 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor kupasına kavuştu. Bordo mavili ekip Trabzon'da taraftarlarının önünde kupayı kaldırarak şampiyonluğunu resmileştirdi.

Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakıyor Trabzonspor'dan rekor bedelle transfer olduğu Rubin Kazan'da kariyerini sürdüren Gökdeniz Karadeniz, futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.