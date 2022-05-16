Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Adana Demirspor, karşılaşmanın 9. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. 30. dakikada penaltı kazanan Galatasaray ise Bafetimbi Gomis'in topu ağlarla buluşturmasıyla skoru eşitledi.

SARI-KIRMIZILILARDA 4 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, geçen hafta Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de başlayan oyunculardan Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti. Sakatlık geçiren Alpaslan Öztürk ise kadroda yer almadı. İspanyol teknik adam, bu futbolcuların yerine Marcao, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis'i ilk 11'de sahaya sürdü.

GALATASARAY İLK 11'İ

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Sofiane Feghouli oturdu.

Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Inaki Pena, Arda Turan ve Olimpiu Morutan, kadroya alınmadı.

ADANA DEMİRSPOR İLK 11'İ

Adana Demirspor da son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç, İsmail Çokçalış, Rassoul ve Sinan Kurt'u yedeğe çekti.

İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Semih Güler, Alper Uludağ, Vargas ve Simon Deli'yi görevlendirdi.

Adana Demirspor, sahada Muric, Semih Güler, Simon Deli, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Bjarnason, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas ve Balotelli 11'i ile yer aldı.

TARAFTARLARDAN GALATASARAYLI FUTBOLCULARA TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı ve "Aşkımız renklere, sizlere değil" diyerek protesto etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ismi anons edildiği sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.

BELHANDA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ

Taraftarlar, Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün ile bu takıma transfer olan eski oyuncuları Younes Belhanda'ya ise sevgi gösteresinde bulundu.