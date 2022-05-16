Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu, 2 hafta sonra son bulacak Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasının maç programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor kupasını kaldırdı Süper Lig'in 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor kupasına kavuştu. Bordo mavili ekip Trabzon'da taraftarlarının önünde kupayı kaldırarak şampiyonluğunu resmileştirdi.

Önce Süper Lig'den şimdi de 1. Lig'den düştüler: Bursaspor'a taraftardan büyük tepki TFF 1. Lig'den düşen Bursaspor, taraftarın büyük tepkisi ile karşılaştı. Öyle ki yeşil-beyazlılar stadyumdan 3 saatte anca çıkabildi.

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 3 kulüp çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'de kripto para krizi! Soruşturma başlatıldı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, ilk derbisinde yazı tura atışını sanal para ile yaptı, kendini yaktı.