Türkiye Gazetesi

Bu sezon Beşiktaş adına büyük hayal kırıklıklarıyla kapanıyor. Siyah beyazlılar şampiyon apoletiyle çıktığı sezonda ligi Avrupa kupalarına katılacak bir dereceyle bitirmeyi başaramadı. Ancak siyah beyazlıların kazanç hanesine yazılacak gençleri en büyük teselli kaynağı oldu. Ersin Destanoğlu’nun yokluğunda Göztepe karşısında eldivenleri giyen 18’lik Emre Bilgin, kurtarışlarıyla alkışları topladı. Dokuz kişi kalmasına rağmen İzmir’den 3 puanla dönen siyah beyazlılarda maçın adamı Emre Bilgin’di.

ALTYAPININ İKRAMİYESİ

Genç eldiven, 7 kurtarışa imza atarken bu sezon Beşiktaş’ın bir maçta en fazla kurtarış yapan kalecisi olmayı da başardı. Önce genç Ersin’i Türk futboluna kazandıran Beşiktaş’ın öz kaynak düzeni şimdi de bir başka genç yıldızı sahneye sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael “Emre Bilgin altyapımızın ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi” derken genç oyuncu da “Beşiktaş’ın kalesi de, geleceği de emin ellerde. Bize güvenin” ifadelerini kullandı. Çorlu’daki seçmelerde keşfedilen Emre, filiz lisansı Bayrampaşa Demirspor’dan 20 top karşılığında alınarak Beşiktaş’a kazandırılmıştı.

JOSEF DE SOUZA ÖZÜR DİLEDİ

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Brezilyalı oyuncu “Öncelikle takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Beklediğimiz gibi bir sezon olmadı ama önümüzdeki sezon çok çok daha iyi olacağımızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA MAÇINDA YOK

Göztepe maçında oyundan alınan Rachid Ghezzal’ın dün MR’ı çekildi. Cezayirli oyuncuda korkulacak bir sakatlığa rastlanmadı. Ancak yine de yıldız futbolcunun ligin son maçı olan Konyaspor karşılaşmasında riske edilmeyeceği öğrenildi.

İLK DEFA ÜST ÜSTE ZAFER

Bu sezon hem Sergen Yalçın hem de Önder Karaveli yönetiminde dış sahadaki maçlarda büyük problem yaşayan Beşiktaş’ta deplasman kabusu Valerien Ismael ile sona erdi. Beşiktaş, Kayserispor’dan sonra Göztepe’yi de yenerek bu sezon ilk defa üst üste iki deplasman galibiyeti aldı.

Beşiktaş, küme düşen Göztepe'yi 9 kişiyle mağlup etti Siyah beyazlılar ilk yarıda iki gol (Larin ve Josef de Souza) birden bulurken iki oyuncusunu (Rosier ve Josef de Souza) da kaybetti. Kartal 53 dakika eksik olmasına rağmen skoru tuttu.

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