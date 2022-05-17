Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Teknik direktörlük için Jorge Jesus’la anlaşan Başkan Ali Koç, yıllardır kanayan bir diğer yara olan golcü krizini de nokta atışı bir transferle bitirmek için kolları sıvadı. Takımı Jesus’a teslim edecek olan Koç, golcü olarak da hocanın yakından tanıdığı bir ismi Haris Seferovic’i gündemine aldı. Benfica’daki son döneminde Jesus’la çalışan 30 yaşındaki Arnavut asıllı İsviçreli golcü için temaslar başladı. Benfica, Seferovic için 7 milyon avro bonservis talep ediyor, ancak kiralama opsiyonu da masada. Golcünün menajeri Fali Ramadani ile görüşen Koç, Avrupa’dan başka talipleri de olan Seferovic’in işini bir an önce bitirmek istiyor.

SEÇ, BEĞEN, AL

Tabii ki, Seferovic Fenerbahçe’nin tek golcü adayı değil. Kariyerinin son döneminde Rusya dışına çıkma kararı alan Artem Dyzuba ile ilgilenen sarı lacivertliler, Süper Lig’de büyük sevinçler yaşatan iki tanıdık isimle de yakından ilgileniyor. Al Nassr’dan ayrılmak isteyen Vincent Aboubakar ile Trabzonspor’da gol krallığına ulaşıp, Avrupa’da kaybolan Alexander Sörloth Fenerbahçe’nin listesinde. Leipzig’in 8 milyon avro bonservis istediği Norveçli golcünün menajeriyle görüşen sarı lacivertliler, ilk etapta Sörloth’un yıllık 3,5 milyon avroluk talebini yüksek buldu. Ancak yönetim, Jesus’un taleplerini yerine getirmek için kesenin ağzını açacak.

BUNUN ADI AKIL TUTULMASI

F.Bahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan olaylarla ilgili bordo mavililerin Ali Koç’u hedef göstermesine Erol Bilecik’ten sert çıkış geldi. F.Bahçe Başkan Vekili Bilecik, “İletişim çağında gerçekleri çarpıtmak çok zor. Başkanımızın İstanbul'da aynı güne konan maçlar ve kutlamalara dair uyarıları ortadayken göz göre göre bunu yapanların değil başkanımız Ali Koç’un hedef gösterilmesi akıl tutulmasıdır. Ancak ne yaparsanız yapın Fenerbahçeliler buna izin vermez” dedi.

LEJYONERLERE VEDA

Yeni sezon için ilk neşteri forvet hattına vuracak Fenerbahçe’de Berisha ile Valencia’nın bileti kesildi. Sarı lacivertliler, sadece Serdar Dursun’u kadroda tutma kararı alırken, Berisha Almanya, Avusturya, Fransa üçgeninde kulüp arayışlarını hızlandırdı. Valencia’nın hedefinde ise İngiltere var.

NE YAPTIĞIM ORTADA

Yakaladığı 2,23 puan ortalamasına ve takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokmasına rağmen sezon sonunda görevi teslim edecek olan İsmail Kartal, “Benim verdiklerim ortada, camiamız da bunun farkında” açıklaması yaptı. “Geldiğim günden beri ligin en çok kazanan, en çok puan toplayan takımı Fenerbahçe oldu” ifadesinde bulunan Kartal, “Son 3,5 ayda maç kaybetmedik” hatırlaması yaptı. Dümene geçerken şart koşmayan Kartal, “Sezon bitiminde verdiğim sözleri tutmuş olmanın rahatlığıyla görevi teslim edeceğim” dedi. Hoca, teknik direktör arayışları konusunda yorum yapmasa da, yakaladığı başarıdan sonra kendisiyle görüşülmemesinden dolayı kırgın olduğu biliniyor.

BİZE YİNE Mİ YOK!

F.Bahçe, Karagümrük beraberliğiyle lig ikinciliğini sağlamlaştırsa da maçın hakemlerini es geçmedi. Sarı lacivertliler, Halil Umut Meler ile VAR’daki Yaşar Kemal Uğurlu’ya isyan etti. Hakem kararlarındaki standartsızlıktan yakınan Fenerbahçe Meler’in art niyetli bir yönetim gösterdiğini vurgularken, Zajc’a yapılan penaltının da es geçildiğini savundu.

ADALILAR PEŞİNDE

Sağ açık olarak transfer edilen ancak sağ bek performansıyla parmak ısırtan Osayi Samuel’e Premier Lig’de üç talip var. West Ham, Brentford ve Southampton, Nijeryalı forvetin peşinde. Sarı lacivertliler, 3,5 milyon avro bonservis ödenen 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı 10 milyon avrodan açacak.

Fenerbahçe’den dev rezervasyon Sarı lacivertliler baskılı oynadığı maçtan gol çıkaramadı. Süper Lig'de son haftaya Konya'nın üç puan önünde giren ve rakibine genel averajda 9 gol fark yapan İsmail Kartal'ın takımı Şampiyonlar Ligi kapısını araladı

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