Türkiye Gazetesi

Türkiye, kadınlar boksta tarih yazıyor. Dünya Şampiyonasında çeyrek finalde ringe çıkan 8 boksörümüzden 7’si yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda çeyrek finaller sona erdi. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde son dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Özbek rakibi Navbakhor Khamidov ile karşılaştı.

Busenaz’ın etkili yumruklarıyla büyük avantaj sağlayan milli boksör, hakem kararıyla maçı kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Müsabakanın bitişi ile birlikte tribünlerin yoğun desteğini alan milli boksör, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada yarı finale adını yazdırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın önemine değinerek burada da şampiyon olmayı istediğini dile getiren Busenaz, "En son ki Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olmuştum. Burada da dünya şampiyonluğunu sürdürüp İstiklal Marşı’nı okutmak istiyorum" dedi.

TRABZONSPOR'UN BOKSÖRÜ

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan Trabzonspor’un ardından kendisinin de altın madalya ile şehre dönmeyi istediğini dile getiren Sürmeneli, "Trabzon’un çocuğuyum, Trabzonsporluyum, Trabzonspor kulübü sporcusuyum. Şampiyon bir kulübe şampiyon bir sporcu yakışır. Burada da şampiyon olup şehrime şampiyonluk madalyamla gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

7 KADIN BOKSÖR MADALYAYI GARANTİLEDİ

Busenaz Sürmeneli'nin yanı sıra Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Şennur Demir yarı finale yükseldi. Böylece 7 milli boksör madalyayı garantilemiş oldu. Büşra Işıldar şampiyonaya çeyrek final müsabakasında mağlup olarak veda etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası devam ediyor... Busenaz Sürmeneli ilk maçında galip İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda olimpiyat madalyalı milli boksörler Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu ilk maçlarını rahat kazandı.