Türkiye Gazetesi

Futbolu bırakma kararı alan ve dün akşam oynanan 3-2'lik Galatasaray - Adana Demirspor maçında son kez Sarı-Kırmızılı taraftarın önüne çıkan Arda Turan, Instagram'dan paylaştığı hikayede sitem etti...

35'lık Arda, “Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. İzin verin" ifadelerini kullandı.

TORRENT YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Teknik direktör Domenec Torrent tarafından yıllarca formasını giydiği Barcelona ile oynanan maçta deplasmana götürülmeyen tecrübeli futbolcu, dün de maç kadrosunda değildi. Arda Turan bu konuda kendisine gelen bazı destek mesajlarını da paylaştı.

GÖBEKLİ HALİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Arda Turan bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 12 maça çıkabildi. Fatih Terim'in gelecekteki yardımcısı olarak düşündüğü tecrübeli futbolcu, Terim gidince adeta boşa çıktı. Torrent döneminde kendine bakmayan ve antrenmanları ciddiye almayan Arda, Fenerbahçe derbisinde göbekli haliyle tepki çekmişti.

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