Türkiye Gazetesi

Bu sezon Barcelona'dan göz yaşlarıyla ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer olan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Fransız devinde bir sezon daha forma giydikten sonra kıta değiştirecek. NTV'de yer alan habere göre; Latin Amerika uzmanı gazeteci Alex Candal, Messi'nin David Beckham'ın da ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin %35'lik hissesini satın alıp kariyerine bu takımda devam edeceğini yazdı.

AVRUPA'DAKİ SON GÜNLERİ

Inter Miami'nin kurucu ortaklarından David Beckham, Messi ile Ronaldo'yu aynı takımda oynatma hayalinden sık sık söz ediyor. Inter Miami, bir başka Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain'i de kadrosunda bulunduruyor. Florida ekibine ortak olmaya hazırlanan tangocu daha sonra ortağı olduğu takıma transfer olacak ve MLS'te top koşturacak.

Öte yandan, PSG'nin Katar 2022 turunda David Beckham'ın da takım otelini ziyaret etmesi gözden kaçmadı.

EN AZ GOL ATTIĞI SEZON

Barcelona efsanesi, Paris'teki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi hüsranı ve performansındaki düşüşle anıldı. 2005-06 sezonundan bu yana en az gol attığı sezonu geçiren 34 yaşındaki forvet, PSG formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 11 gol attı. Bunlar 5'i Devler Ligi'nde geldi.

Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Lionel Messi 13 asistle şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu açıklandı, zirvede Lionel Messi var Forbes dergisi dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu açıkladı... 1 Mayıs 2021 - 1 Mayıs 2022 arasını dikkate alan ünlü ekonomi dergisinin listesinin zirvesinde bu yıl Lionel Messi bulunuyor.

Enes Ünal: Messi değilsen tek başına bir şey yapman çok zor... Getafe'yle birlikte yükseldim La Liga'da gol krallığı yarışında 3. sırada yer alan milli foırvet Enes Ünal, hakkında çıkan transfer haberleri için "Tabii bazı şeyler, bazı ilgiler oluşuyor ama daha sezon bitmedi, çok erken. Üç yıl daha sözleşmem var. Serbest kalma bedelim çok yüksek" dedi. Getafe'nin yıldızı hocası Flores için ise "Cenaze gibi bir soyunma odasını alıp hayata döndürdü" yorumunda bulundu

Lionel Messi'nin 11'inci, Paris Saint-Germain'in 10. lig şampiyonluğu Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain... Fransız devi bitime 4 hafta kala zaferini ilan etti. La Liga'da 10 şampiyonluk yaşayan Lionel Messi, PSG'deki ilk sezonunda şampiyonluk gördü. Paris ekibi son 10 sezonda 8'inci, toplamda 10. zaferine ulaştı.