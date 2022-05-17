Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'in "hastayım" numarasına kulübün de alet olması tepki çekti... Göztepe deplasmanı önce sağlık bilgilendirmesi yapan Siyah-Beyazlı kulüp, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı, Pjanic'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle İzmir'e götürülmeyeceğini açıklamıştı. Pjanic'in eski takımı Juventus'un Lazio ile oynadığı sezonun son iç saha maçına gitmesi olay oldu.

HANİ HASTAYDIN?

Juventus kulübü Pjanic ile birlikte eski yıldızlarından Marchisio, Pepe ve Barzagli'nin stattan poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Beşiktaşlı taraftarlar ise "Hani hastaydın?" diye tepki gösterdi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon Serie A'ya geri dönmek istediği ve Juventus yönetimine yakın olacağı bu organizasyonu kaçırmak istemediği için Beşiktaş yönetiminden özel izin aldığı öğrenildi.

BU MİSAFİRLİK UZADI

Bu yaz transferin son günü "Fırsat transferi" olarak Barcelona'dan kiralanan Pjanic, heyecan oluştursa da beklentileri karşılayamadı. Özellikle Sergen Yalçın döneminden sonra gölge boksu yapmayı tercih eden yıldız isim Siyah-Beyazlı formayla gol sevinci yaşayamadı.

Ümraiye'deki son günlerini geçiren tecrübeli futbolcu Devler Ligi'nde 2 asist yapmıştı.

DYABALA'NIN GÖZ YAŞLARI

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Torino'ya 1-1'lik Lazio maçıyla veda etti. Sözleşmesi uzatılmayan 28 yaşındaki futbolcunun 7 sezonluk Juve macerası sona erdi. Yıldız forvet oyundan çıkarken hüngür hüngür ağladı. Futbol kariyerine Premier League'de devam etmesi beklenen Dybala'nın ekrana yansıyan göz yaşları sosyal medyayı salladı.

Göztepe maçında 9 kişi kalan Beşiktaş hem maçı hem Emre Bilgin'i kazandı (ÖZET) Beşiktaş, 37. haftada küme düşmesi kesinleşen Göztepe deplasmanında 0-2 kazandı. Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael 4 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Valentin Rosier ilk yarıda kırmızı kart gördü. Kartal, 9 kişi oynamasına rağmen ilk yarıyı 0-2 önde tamamladı. Ersin'in yokluğunda kaleyi alan 18 yaşındaki Emre Bilgin kurtarışlarıyla taraftarı mest etti.

Beşiktaş'ta Göztepe deplasmanı öncesi kaleci Ersin Destanoğlu sakatlandı Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu antrenmanda sakatlandı. Milli kaleci ve Pjanic İzmir'e götürülmüyor.