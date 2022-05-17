Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski yıldız forveti Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Roterdam ekibinden yapılan açıklamada, kanatlarda ve forvet hattında oynayan 15 yaşındaki oyuncu ile 2025 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Artık kendi tarihini yazacak. İlk profesyonel sözleşmen için tebrikler Shaqueel van Persie." ifadeleri kullanıldı.

BABASINA ÇEKMİŞ

Feyenoord'un altyapı direktörü Rini Coolen, Shaqueel'in performansından memnun olduklarını vurgulayarak, "Kulüpte hızlı bir gelişim kaydetti. O, akıllı ve kazanma anlayışına sahip, kolayca gol atabilen bir oyuncu. Maçlarda ve antrenmanlarda gerçek bir liderlik örneği sergiliyor. Bunun ödülünü de profesyonel sözleşme yaparak aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de 2015-18 yıllarında forma giyen Robin van Persie'nin imza törenine küçük yaşlarda katılan Shaqueel, o dönem de sarı lacivertli kulübün altyapısında forma giymişti.

İMZA TÖRENİNDE TOP OYNAMIŞTI

Fenerbahçe 2015 yazında Manchester United'dan transfer ettiği Robin van Persie için Kadıköy'de imza töreni düzenlemiş, törendeki çubuklu formalı 10 yaşındaki çocuk da medyanın ilgi odağı olmuştu. Babasının İstanbul'dan ayrılmasıyla Feyenoord altyapısına giren Shaqueel, 15 yaşında profesyonel oldu.

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