Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Kylian Mbappe yol ayrımında... Fransız deviyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 23 yaşındaki forvet kariyerine Real Madrid'de devam etmeye çok yakın.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; PSG'nin Katar seyahatinden dönen Mbappe, ailesi ve ekibiyle son toplantıyı bugün yapacak ve Real Madrid'e cevabını verecek. Fransız yıldız, Madrid'e bir adım daha yaklaşmış durumda.

PSG İKNA EDEMİYOR

Real Madrid'in geçen yaz Mbappe içni yaptığı 135 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen PSG, futbolcusunu sözleşme uzatma konusunda ikna edemedi. Real Madrid'in Kylian Mbappe için aylar öncesinden hazır tuttuğu ve futbolcunun kafasına soktuğu kontrata imza atılmak üzere. Marca gazetesi, Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid'in vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.

Güncel piyasa değeri 160 milyon euro olan Mbappe için bonservis ödemeyecek olan Real Madrid'in astronomik bir "imza parası" teklif ederek transferi bitirdiği belirtiliyor.

MBAPPE: "KARARIMI VERDİM"

Ligue 1'de bu sezon 34 maçta 25 gol ve 19 asistlik skor katkısı sağlayan ve şampiyonluğu kili isimlerinden olan ile Mbappe, Ligue 1'de üst üste 3. kez yılın futbolcusu seçilmişti. Transferiyle ilgili L'equipe gazetesine konuşan süper yıldız, "Kararımı verdim. Yakında herkese açıklayacağım" dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise geçtiğimiz günlerde Mbappe transferiyle ilgili bir soruya, "Liverpool bu transfer savaşının hiçbir yerinde yer almıyor" demişti.

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