Türkiye Gazetesi

Her sezon Avrupa’ya bir yıldız gönderen, pandemi sebebiyle bunu geçen sezon erteleyen Trabzonspor, geleneğine devam edecek gibi duruyor. Şampiyonluğun gelmesinin ardından yolcu peronunda ilk sırada ise kaleci Uğurcan Çakır görünüyor. Her geçen sezon üzerine koyan ve millî takımda da iyi işlere imza atan 26 yaşındaki Çakır, şampiyonluk sonrası hayallerini bir bir gerçekleştirdiğini belirterek sırada Avrupa olduğunu söylemişti. Ki Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da başarılı kalecinin kariyer planlamasına saygı duyduğu ve değerini bulması hâlinde satışa sıcak bakacağı biliniyor.

İSTEYENİ ÇOK...

Peki Ağaoğlu'nun kafasındaki düşünce ne? Başkan güncel piyasa değeri 18 milyon avro olan ve bu anlamda Süper Lig’in 1 numarası konumundaki kaleciden beklentisi yüksek. Hatta kulüp tarihine geçecek bir rekor transfer. Son olarak Yusuf Yazıcı’yı 17,5 milyon avroya Fransa’ya gönderen Ağaoğlu, kendi döneminin rekorunu geliştirmek amacında. Ayrıca sonraki satıştan pay da cabası olacak gibi. Uğurcan’ı İtalya’dan Inter, Almanya’dan Dortmund, İspanya’dan Sevilla, Fransa’dan Rennes ve Monaco iste de İngiltere bir adım önde gibi. Çakır için Fulham, Leeds ve Newcastle kulüpleri ciddi anlamda devrede.

AVCI’NIN DJANINY KARARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın hücumdaki jokeri hiç kuşkusuz 2020-21 sezonu başında el-Ehli'den alınan Djaniny Semedo’ydu. Bu sezon 35 maça çıkan 11 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan golcüyü Suudi Arabistan ekibi el-Hilal istiyor. Hem de 6 milyon avroluk bir teklif karşılığında. Teknik direktör Abdullah Avcı ise Djaniny’nin takımda tutulmasından yana ancak nihai karar yönetimin. Cornelius’un da vitrinde olduğu düşünülürse ikiliden birisi kulüp çıkarları düşünülerek satılacak ve yerine daha ekonomik yeni takviye yapılacak.

TÜRK İNSANINDAN SEVGİ GÖRDÜK

Trabzonsporlu futbolcular Bakasetas, Siopis, Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür, Türk ve Yunanistan bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakasetas, "Anlamsız bir savaşın sürdüğü şu günlerde Türk insanından bolca sevgi gördüm" derken Siopis, "Türk kardeşlerimle bu kupayı kutladığım için çok mutluyum" dedi.

Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda etti: "Bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum" Son iki sezondur transferi son anda gerçekleşmeyen Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, "Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum" sözleriyle kararını açıkladı.

Trabzonspor'un dev ikilemi Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Bakasetas ve Hugo gibi isimler transferin gözdesi. Diğer yanda ise önemli bir vitrin olan Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise “tok satıcı”.