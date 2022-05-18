Türkiye Gazetesi

Ve Kara Kartal’da durumu ortada olan Domagoj Vida kararını verdi: Ayrılık. 4 Ocak 2018’de Beşiktaş’a gelen ve yıllık 3 milyon avroluk garanti ücretiyle en fazla kazanan futbolcuların başında gelen Hırvat stoper, ‘Kartal Yuvası’nda kalmadı. Yönetimin indirimli teklifini kabul etmeyen Hırvat oyuncu, takım arkadaşlarına yeni sezonda olmayacağını söyledi. Vida, tesis çalışanları ve personelle vedalaşmaya başladı.

ÇEBİ TEKRAR ADAY

Bedelsiz olarak alınan ve siyah beyazlı kulüpte güzel günler geçiren Hırvat oyuncunun yeni adresi neresi olacak merak konusu. Ki Domagoj Vida’ya yaşı 33 olsa da İngiltere ve İtalya’dan ciddi teklifler vardı. Bonservisinin elinde olması da avantaj. Bu arada siyah beyazlılarda 29 Mayıs Pazar günü yapılacak genel kurul öncesinde mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi, adaylık başvurusunda bulundu.

ÜÇ KUPA GÖRDÜ

Vida, 4,5 senedir formasını giydiği siyah beyazlı kulüpte bir lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa kazandı.

GHEZZAL DOSTLUK YEMEĞİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a Külliye'de dostluk yemeği verdi. Yemeğe katılan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın Erdoğan'la sıkı bir futbol sohbetine daldığı görüldü.

Beşiktaş Vida'nın sözleşmesini uzatacak Yıllık 3,5 milyon avroluk ücretinde indirime gitmeye hazır olan 32 yaşındaki oyuncu iki yıl daha siyah beyazlı formayı giyecek

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