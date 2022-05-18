Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da seçimler yaklaşırken şu ana kadar adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, gelecek dönemde mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmediklerini net bir şekilde açıkladı. İstanbul’daki günleri sayılı olan İspanyol teknik adamın Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı “tok açıklamalar” ise tazminat rahatlığı olarak yorumlandı. Sarı kırmızılı tarihe en başarısız hocalardan biri olarak giren geçen 60 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Terim’e gönderme yaparak takımı ligde tuttuğunu söyledi.

'TEKNİK' ELEŞTİRİ

Sarı kırmızılı camiada ayrı bir yeri olan Fatih Terim’i ima ederek “Tarihte başarılara imza atmış insanlara müteşekkir olmak gerekir. Ama bu her geleni yakmaya çalışmak olmamalı. Daha ekibimle gelmeden, nasıl çalıştığımızı bilmeden bizimle konuşmaya bile tenezzül edilmedi. Geldiğimizde takım küme düşmeye yakındı. Ligin bitimine beş maç kala kurtardık. Yunus Akgün çok iyi bir oyuncu. Adana’da ne işi var anlamadım. Kalırsam Yunus Akgün ve Emre Akbaba seneye bizimle olacak. Üç sene daha kalmak istiyorum” mesajlarını verdi.

ARDA'DAN SİTEMLİ VEDA

Arda Turan son defa taraftarın önüne çıkma fırsatını Adana Demirspor kadrosunda alınmayınca kaçırdı, ardından kendine yönelik tepkilere cevap verdi. İşte özeti: Yok kardeşim, ben 13 milyon avro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni Play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden üç kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen?

FEGHOULI'DEN AYRILIK SÖZLERİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sosyal medyada veda mesajı yayınlarken, "Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına; bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

ÖZBEK-ÖZTÜRK BİRLEŞTİ

G.Saray'da seçim öncesi Dursun Özbek'le Metin Öztürk birleşiyor. Özbek'in listesinden seçime girecek olan Öztürk, "Özbek ile biz Galatasaray'ı küçültmeye değil, büyütmeye geliyoruz. Önceliğimiz kulübü mali anlamda düze çıkarmak" açıklaması yaptı. Özbek'in listesinde iki büyük sürpriz ismin daha yer aldığı belirtildi.

Feghouli, Galatasaray'a veda etti Galatasaray'ın 32 yaşındaki Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Twitter'dan veda mesajı yayınladı.

Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-2 yendi Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.