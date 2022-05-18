Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de küme düşmeyi garantileyen Altay’da, Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun istifasının ardından yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da başkan adayı çıkmamıştı. Daha sonra camianın önemli ismi Mahmut Özgener önderliğinde eski başkan Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli ve başkanlık adaylığında çekimser kalan İbrahim Akman, bir araya gelerek görüşme gerçekleştirmişti.

TÜRK FUTBOLUNDA ÖRNEK OLACAK

Görüşmeler sonucunda başkanlık için Mustafa Denizli’nin ismi öne çıkarken, İbrahim Akman’ın da Denizli’nin listesinde yer alacağı öğrenilmişti. Dün akşam itibarıyla ise Mustafa Denizli, İbrahim Akman ile beraber Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne geldi.

Burada futbolcularla bir araya gelen Denizli, gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından Denizli tesislerden ayrıldı. 20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesinde Denizli'nin adaylığını açıklaması bekleniyor.

GERÇEK BİR EFSANE

18 yıl Altay forması giyen ve kulübün efsaneleri arasına giren, Mustafa Denizli, 38 yıl sonra teknik direktör olarak Altay'a döndü ve 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdı. Alsancak'taki yeni stada Mustafa Denizli ismi verildi. Sezonun ilk yarısında "Toparlayabilirim" demesine rağmen Özgür Ekmekçioğlu tarafından kovuldu. Genç başkan daha sonra takımı küme düşürdü.