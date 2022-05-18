Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 10 yıllık teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı-lacivertliler, 10 yıldır kulüpte görev bulunan ve uzun süredir Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yapan yardımcı Ufuk Kahraman'ı teknik direktörlük görevine getirdi.



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sezon başında aldığı kararla sadece futbolcu değil, teknik direktör de yetiştireceklerini ifade ederek, her 5 yılda bir olmak üzere teknik kadronun değişeceğini açıklamıştı. B

AYNI FELSEFEYLE YOLA DEVAM

Altınordu teknik direktörlüğüne getirilen Ufuk Kahraman, kulübün felsefesi doğrultusunda aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kahraman, 1997 yılında Seyit Mehmet Özkan ile ilk görüştüğünde kendisine "Ufuk hocam çelik gibi olmalısın” dediğini hatırlatarak, “Bugün tekrar kendisiyle görüştüğümde aynı cümleleri bir kez daha bana söyledi. Ben de onu yanıltmadığımı düşünüyorum. Biz Altınordu Futbol Kulübü olarak misyon gereği bu ülke topraklarının çocuklarına olanak sağlayıp yetenekli çocukların önce kendi kulübümüzde sonra da yurt dışında ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun yıllardır çalıştığım Hüseyin Eroğlu’dan bayrağı devraldım. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın önderliğinde 13 yıldır bu işe baş koyduk. Hüseyin hocama başarılar diliyorum. Artık burada Seyit Mehmet Özkan ile beraber aynı felsefe üzerinde çok çalışacağız” açıklamasında bulundu.

HÜSEYİN EROĞLU ALMANYA YOLCUSU

Altınordu Kulübü olarak değer ve kültür oluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, şunları söyledi: “Ufuk hoca; Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Kerim Alıcı gibi birçok ismin futbola kazandırılmasında büyük pay sahibi oldu. O yıllarda küçük yaş gruplarında hep bir yaş büyük takımlara karşı oynattık. Zorlu yıllarda Ufuk hocam da bayağı cebelleşti. Altınordu’ya başladıktan sonra Hüseyin Eroğlu’nun yanında kendisi yardımcı antrenör olarak görev aldı. Şimdi sıra Ufuk Kahraman hocamızda."

Öte yandan, Altınordu'ya veda eden Eroğlu'nun kariyerine Almanya'da devam etmesi bekleniyor.

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