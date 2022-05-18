Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Hakemlerle ilgili masaya yumruğunuzu vurduğunuzda hakem problemi çözülseydi 50 yıldır çözülürdü. Sorun hakemlerin kendilerinde, MHK'nin değişmesinde değil. Eski hakemler gitmeli" dedi.

Merkez Hakem Kurulu tarafından sezon devam ederken aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimlerin de bulunduğu 13 hakem "tasfiye" edilmişti. Bu sezon hakem kararları nedeniyle çok puan kaybettiklerini hatırlatan Çebi, "Bu operasyonu ben yaptırtmadım. Ben sadece ifade ettim. Ben hakemlerle ilgili bir şey yapmıyormuşum algısı oluşturuluyor. Hakemlerin tasfiyesi doğru karardı ama eksikti. Hepsi gitmeliydi" diye konuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi... Çebi'den adaylık başvurusu Son dakika Beşiktaş haberi.. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığı için başvuruda bulundu.

GÜMÜŞDAĞ'A GÖNDERME

Cüneyt Çakır, Süper Lig'de görev yapmayan yeniden başlamış ve Başakşehir maçında başkan Göksel Gümüşdağ tarafından çiçeklerle karşılanmıştı. Çebi bu durumu da eleştirerek hakem konusunda şunları söyledi:

"Kurullar başkalarının kurulları ve devam ediyorlar. Beşiktaş maçının tekrarı gerekirken devam dediler. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Tahkim'in de değişmesi lazım. TFF'den başlayarak bütün kurumlar değişsin. Umarım o kararı veren tahkim kurulu yeni sezonda yerinde olmaz."

"Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Hakemlerle ilgili bağırdığınızda problemi çözebilseydiniz bugün halen bu problem olur muydu? Bir şeyin çözülebilmesi için gidip konuşacaksınız. Ben Beşiktaş'ın menfaatlerini korumam gereken yerde korudum. Bundan fazlası şova girer."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakemlere öfke kustu: “ Tüm Türkiye tiyatro seyretti” Dün akşam Trabzonspor Adana Demirspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları yapan Karadeniz ekibinde bayram havasına girilmiş durumda. Maçın ardından hakem yönetimine isyan eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Hakemleri eleştiren Sancak, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi." paylaşımlarında bulundu.

Hakem operasyonu Nihat Özdemir'in sonu oldu 13 hakeme yapılan operasyon sonun başlangıcı oldu. Önce Tahkim, kararı bozdu. Baykan’ın istifasını Kalkavan izledi, daha fazla duramayacağını anlayan Özdemir görevini bıraktı

TFF: Liste dışı kalan hakemler görevlerine dönecek Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig kadrosundan çıkarıldığı açıklanan 10 hakemin itirazının kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu hakemlerin göreve geri dönmesi bekleniyor.