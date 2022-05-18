Türkiye Gazetesi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ilk finalist Ayşe Çağırır...

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır yarı finalde Arjantinli rakibi Aldana Florencia Lopez'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk raundu 5-0 kazanan Ayşe, 2. raundu da 4-1 üstün tamamladı.

Fenerbahçe kulübünün boksörü Ayşe, yarın altın madalya için mücadele edecek.

BOKSTA TARİH YAZIYORUZ

Busenaz Sürmeneli'nin yanı sıra Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Şennur Demir yarı finale yükseldi. Böylece 7 milli boksör madalyayı garantilemişti.

Türkiye, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda tarih yazıyor Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan son dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı finale yükseldi. Milli sporcu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor'un şampiyonluğuna değinerek, "Şampiyon bir kulübe, şampiyon bir sporcu yakışır" dedi. 8 boksörümüzden 7’si yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası Milli Takım Kadromuz

48 kg Ayşe ÇAĞIRIR

50 kg Buse Naz ÇAKIROĞLU

52 kg Beyza SARAÇOĞLU

54 kg Hatice AKBAŞ

57 kg Esra ÖZYOL

60 kg Esra YILDIZ

63 kg Gizem ÖZER

66 kg Busenaz SÜRMENELİ

70 kg Sema ÇALIŞKAN

75 kg Büşra IŞILDAR

81 kg Elif GÜNERİ

+81 kg Şennur DEMİR