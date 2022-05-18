Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ilk finalist Ayşe Çağırır...
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır yarı finalde Arjantinli rakibi Aldana Florencia Lopez'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk raundu 5-0 kazanan Ayşe, 2. raundu da 4-1 üstün tamamladı.
Fenerbahçe kulübünün boksörü Ayşe, yarın altın madalya için mücadele edecek.
BOKSTA TARİH YAZIYORUZ
Busenaz Sürmeneli'nin yanı sıra Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Şennur Demir yarı finale yükseldi. Böylece 7 milli boksör madalyayı garantilemişti.
Türkiye, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda tarih yazıyor Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan son dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı finale yükseldi. Milli sporcu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor'un şampiyonluğuna değinerek, "Şampiyon bir kulübe, şampiyon bir sporcu yakışır" dedi. 8 boksörümüzden 7’si yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.
Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası Milli Takım Kadromuz
48 kg Ayşe ÇAĞIRIR
50 kg Buse Naz ÇAKIROĞLU
52 kg Beyza SARAÇOĞLU
54 kg Hatice AKBAŞ
57 kg Esra ÖZYOL
60 kg Esra YILDIZ
63 kg Gizem ÖZER
66 kg Busenaz SÜRMENELİ
70 kg Sema ÇALIŞKAN
75 kg Büşra IŞILDAR
81 kg Elif GÜNERİ
+81 kg Şennur DEMİR