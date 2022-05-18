Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Sayın hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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TFF. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Sezon ortasında takımın başına geçen Tuncay Şanlı, ilk teknik direktörlük macerasında büyük başarı elde etmişti.

Sakaryaspor şampiyonluğu kutluyor... Takımı 150 binden fazla taraftarı karşıladı! Şampiyonluğu garantileyen Sakaryaspor, saatler süren yolculuktan sonra Rüstemler Tesisi’nde meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Şampiyonluk sonrası tesiste açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun” dedi.

Sakaryaspor şampiyon! Yıllar süren hasret Tuncay Şanlı yönetiminde son buldu Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu. Pendikspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen 2. takım Sakaryaspor olurken, 3. takımı play-off süreci belirleyecek.