Türkiye Gazetesi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda milli boksör Elif Güneri, Litvanyalı Gabriele Stonkute'ye 3-2 yenildi ve dünya üçüncüsü oldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde Elif Güneri, 81 kiloda yarı final maçına çıktı. İlk turda Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Mkateko Muriel Sithole, çeyrek finalde ise Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andiego'yu eleyen Elif Güneri, Gabriele Stonkute ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan milli boksör, ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Litvanyalı daha atak görünürken Elif, bu bölümü 3-2 geride geçti. Son raundu rakibinin 5-0 almasına engel olamayan Elif, maçı da 3-2 kaybederek finale çıkamadı ve bronz madalyada kaldı.

Kariyerinde 2 Avrupa şampiyonluğu, birer dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan Elif, 4. kez dünya üçüncüsü oldu.

SEMA ÇALIŞKAN'DAN DA BRONZ GELDİ

70 kiloda ringe çıkan milli boksör Sema Çalışkan, İrlandalı Lisa Edel O'Rourke'a yenilerek bronz madalyada kaldı.

İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda ABD'li Morelle McCane'yi, çeyrek finalde ise Polonyalı Daria Parada'yı eleyen Sema, yarı finalde Lisa Edel O'Rourke ile karşılaştı. Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunu 3-2 alan Sema, ikinci raundu 5-0 kaybetti. Son raundu 4-1 veren milli boksör, genel skorda da 5-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Sema Çalışkan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.

Ayşe Çağırır Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finalde! Tarihinin en başarılı dünya şampiyonasını geçiren Kadın Milli Boks Takımı 7 sporcuyla yarı finale gelmişti. 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır yarı finalde Arjantinli rakibi Aldana Florencia Lopez'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda tarih yazıyor Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan son dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı finale yükseldi. Milli sporcu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor'un şampiyonluğuna değinerek, "Şampiyon bir kulübe, şampiyon bir sporcu yakışır" dedi. 8 boksörümüzden 7’si yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.