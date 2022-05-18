Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İskoçya Premiership takımlarından Rangers ile karşı karşıya gelecek. Maç, İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunan 45 bin kişilik Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak ve TV 8,5 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Kazanan UEFA Avrupa Ligi kupasının sahibi olacak.

Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Wright, Kamara, Aribo

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